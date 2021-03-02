Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz" - Son Dakika

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstinaf ve temyize başvurma süreleri, gerekçeli kararın tebliğiyle başlayacak."

Erdoğan: "Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarını, kişisel verileri koruma ilkesine uygun şekilde, kamuoyunun erişimine açıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdare ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için, bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, hızlı karar alabilecek 'Yatırım Ombudsmanlığı' kuruyoruz."