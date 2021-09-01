Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

01.09.2021 19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlı olduklarını belirterek, "Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız proje çalışmalarını bitirmek üzere, inşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temeli de atılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlı olduklarını belirterek, "Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız proje çalışmalarını bitirmek üzere, inşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temeli de atılacak." dedi.

Erdoğan, yapımı tamamlanan Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, adalet teşkilatının yeni adli yılının, Türkiye, millet, hakim ve savcılar, avukatlar ve tüm yargı camiası için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bugün Yargıtay'ın bu muhteşem binasında yeni adli yılın karşılanıyor olmasını ayrıca önemli gördüğünü belirten Erdoğan, son 20 yılda adalet teşkilatının çehresini değiştiren fiziksel ve yapısal dönüşümlerin yeni bir örneğine daha burada şahitlik edildiğini söyledi.

Bu fiziki dönüşümün Yargıtay'ın verdiği hizmetlere değer ve fark katacağına inandığının altını çizen Erdoğan, temeli 2018 Mart'ında atılan ve 191 dönümlük bir alan üzerinde kurulan bu binanın, 422 bin metrekareyi aşkın kapalı alana sahip olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 10 bloktan oluşan Yargıtay binasının, dairelerin, üyelerin, tetkik hakimlerin, çalışanların ve ilgili tüm kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye, donanıma, teknolojiye sahip olduğunu ifade etti.

"Adalet devletin varlığının sebebidir"

Yargıtay Onursal Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay binasının yenilenmesine ilişkin konuştuklarında yargının merdiven altında, ne halde olduğunu bildiklerini belirten Erdoğan, bu kapsamda yeni bina için adımı attıklarını söyledi.

Sadece Yargıtay'ı değil, Danıştay'ı, Anayasa Mahkemesi'ni de yeni binasına kavuşturduklarını anımsatan Erdoğan, bunlarla Türkiye'nin dünyaya bir mesaj verdiğini, bu bakımdan bu binaların çok önemli olduğunu vurguladı.

Ankara'da 6 ayrı binaya bölünmüş olan Yargıtay'ı tek çatı altında toplayarak, halen önünde 516 bin civarında derdest dosya bulunan bu kurumun işleyişindeki vakit ve kalite kaybının önüne geçtiklerinin altını çizen Erdoğan, Yargıtay'ın yeni binasının Türkiye'ye, millete ve yargı camiasına hayırla olmasını diledi.

Aynı şekilde binanın hemen önünde inşa edilen, bölgenin trafiğinin rahat ve konforlu şekilde akmasına katkı sağlayacağına inandığı Yargıtay Kavşağı'nın da Ankara'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, müteahhit firmanın çok kısa zamanda bunu bitirmesinin ayrı bir zenginlik kattığını ifade etti.

Buradaki alanın büyüdüğünü, yolun karşı tarafına bir ibadethanenin de yapılacağını belirten Erdoğan, "Ankara'ya bir de şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız proje çalışmalarını bitirmek üzere, inşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temeli de atılacak." dedi.

Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binasının, mevcudun 4 katı büyüklüğüyle Ankara'nın ihtiyacını uzun bir süre karşılayacağına işaret eden Erdoğan, böylece oldukça dağılmış olan adliyenin tüm birimlerini de aynı yerde buluşturacaklarını söyledi. Bu projenin de hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Elbette sadece büyük binalarla, gelişmiş fiziki imkanlarla, güçlü teknolojik altyapılarla adalet sağlanamaz. Bunlar sadece adaletin daha hızlı, daha sağlıklı tesisine katkıda bulunur. Adaletin tesisinin garantisi, yargının bağımsız ve tarafsız bir anlayışla ortaya koyacağı duruşu, temsili ve sonuçta vereceği adil kararlardır. Kiminin Hazreti Ömer'e, kiminin Hazreti Ali'ye izafe ettiği bir sözle özetleyecek olursak, 'Devletin dini adalettir.' Eğer bir devlette adalet yoksa, onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz, orada sadece zulüm hüküm sürer. Evet, adalet devletin varlığının sebebidir. Ecdadımız, yüreğinin ve bileğinin gücüyle ele geçirdiği coğrafyaları, asırlar boyunca adaleti sayesinde huzurla, güvenle yönetmeyi başarabilmiştir. Bunun için Kanuni Sultan Süleyman Han 'Kılıcın yapamadığını adalet yapar' diyor. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras da işte bu anlayış olacaktır."

"Dün gibi gözlerimizin önündedir"

Adaletin aynı zamanda, toplumun huzur ve barışının, mutluluğunun ve refahının teminatı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Herhangi bir haksızlığa 'dur' diyecek, millet adına hakkı sahibine teslim edecek olan da yine adalettir, adaletin temsilcileridir. Dolayısıyla, adalet sistemini geliştirmek için atılan her adım, bizim için değerlidir, kıymetlidir, önemlidir." diye konuştu.

İşte bunun için kadim kültürde yargı mensubunun hikmet, feraset ve basiret sahibi olmasının beklendiğini belirten Erdoğan, bu açıdan bakıldığında adalet dağıtanların sorumluluğunun büyük, yükünün fazla, vebalinin ağır olduğunu vurguladı.

"Maalesef yakın tarihimizde bu mukaddes sorumluluğu 'millet için ve millet adına' taşımaktan bihaber, sözüm ona yargı mensuplarına rastladık." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, darbecilere, cuntacılara selam duran adalet temsilcilerinin elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini hep birlikte gördük. Milletimiz, 27 Mayıs'ın 'Yaslıada' mahkemelerinde, darbecilerin kurdukları sözde mahkeme kürsülerini ve orada oturanları unutmadı. Yine 'bir sağdan, bir soldan' diyerek gençleri emirle darağacına gönderen 12 Eylül faşizminin pervasızlığı hala hafızalarımızda tazedir. 'Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat zulmüne ortak olan, vesayetçilerden brifing alan sözde yargı mensuplarının sergiledikleri rezillik daha dün gibi gözlerimizin önündedir."

"Zulüm ile abad olunmaz, olamadılar"

Hukukun zulme alet edildiği bu kötü alışkanlığın son halkasını FETÖ'cü hainlerin sergilediğini hatırlatan Erdoğan, "Bu alçak örgütün hakim-savcı görünümlü mensupları, milletimizin adalet duygusunu en kirli, en rezil şekilde suistimal etmeye kalktılar." dedi.

Kumpas davalarıyla, 7 Şubat operasyonuyla, 17-25 Aralık yargı darbesiyle adaleti kendi kirli ve gizli ajanlarının aracı haline getirmeye çalışanların karışlarında milleti bulduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları denerlerse denesinler başaramadılar. Çünkü zulüm ile abad olunmaz, nitekim onlar da olamadılar. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dimdik ayakta duran, ne kendi içlerindeki hainlerin kumpaslarına ne namluların ölüm kokan tehditlerine aldırmadan görevlerini hakkıyla yerine getiren tüm hakim ve savcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten de 15 Temmuz, demokrasi tarihimizde pek çok açıdan olduğu gibi, yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir. Darbecilere karşı verilen mücadeleyi anıtlaştıran demokrasi ve adalet nöbeti, adliye koridorlarında hemen o gece başlatılan soruşturma ve gözaltılar ile perçinlendi. Hakkın, milletin, devletin ve en başta adaletin yanında saf tutan yargı mensuplarımız, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir darbe girişimine karşı cesaretle ve kararlılıkla hukuku işletti. Bu onurlu duruş, Türk yargısının önünde tertemiz bir sayfa açmış, geleceğin hakimlerine ve savcılarına rehberlik edecek büyük bir emsal olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kutlu mücadelede emeği geçen herkesi tebrik ederek, "Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahramanlarımızın her birinin alınlarından öpüyorum." dedi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay, Ankara, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Fahrettin Altun'dan Yargıtay binasının dualı açılış törenine gelen eleştirilere 00:54 Fahrettin Altun'dan Yargıtay binasının dualı açılış törenine gelen eleştirilere "Atatürk"lü yanıt AK Partili Tayyar'dan dar bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir 00:09 AK Partili Tayyar'dan dar bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir Son ankette yükselişteki DEVA Partisi'nden sert düşüş! 1 puanın bile altına gerilediler 23:43 Son ankette yükselişteki DEVA Partisi'nden sert düşüş! 1 puanın bile altına gerilediler
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti 21:13 MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma 20:57 Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi 20:01 Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti 17:17 Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı 16:21 En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı

Son Dakika Haberleri
18:46 Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı
18:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak
18:22 Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
18:07 Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı
18:00 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu
17:51 Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
17:29 İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
17:26 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
Sözleri tepki çekti! Yabancı kuralına ön ayak olan Şenol Güneş, şimdi etliye sütlüye karışmadı Sözleri tepki çekti! Yabancı kuralına ön ayak olan Şenol Güneş, şimdi etliye sütlüye karışmadı         
01:10
Altay ısrarla Altay ısrarla "4" dedi ama takım arkadaşları oralı olmadı! O an Karadağ maçına damga vurdu         
00:21
Bakan Karaismailoğlu'nu dondurmacıda sıra beklerken gören vatandaşlar şaşkına döndü Bakan Karaismailoğlu'nu dondurmacıda sıra beklerken gören vatandaşlar şaşkına döndü         
00:07
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
21:31
Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı         
21:00
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın         
15:42
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 02:41:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement