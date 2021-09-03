Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021- 2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer partilerin de Anayasa metinlerini önümüzdeki aylarda açıklamalarını bekliyoruz. Her ne şekilde olursa olsun, önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021- 2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlı olduklarını belirterek, "Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız proje çalışmalarını bitirmek üzere, inşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temeli de atılacak. " dedi. Erdoğan, yapımı tamamlanan Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, adalet teşkilatının yeni adli yılının, Türkiye, millet, hakim ve savcılar, avukatlar ve tüm yargı camiası için hayırlara vesile olmasını diledi. Bugün Yargıtay'ın bu muhteşem binasında yeni adli yılın karşılanıyor olmasını ayrıca önemli gördüğünü belirten Erdoğan, son 20 yılda adalet teşkilatının çehresini değiştiren fiziksel ve yapısal dönüşümlerin yeni bir örneğine daha burada şahitlik edildiğini söyledi. Bu fiziki dönüşümün Yargıtay'ın verdiği hizmetlere değer ve fark katacağına inandığının altını çizen Erdoğan, temeli 2018 Mart'ında atılan ve 191 dönümlük bir alan üzerinde kurulan bu binanın, 422 bin metrekareyi aşkın kapalı alana sahip olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 10 bloktan oluşan Yargıtay binasının, dairelerin, üyelerin, tetkik hakimlerin, çalışanların ve ilgili tüm kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye, donanıma, teknolojiye sahip olduğunu ifade etti.

"Adalet devletin varlığının sebebidir"

Yargıtay Onursal Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay binasının yenilenmesine ilişkin konuştuklarında yargının merdiven altında, ne halde olduğunu bildiklerini belirten Erdoğan, bu kapsamda yeni bina için adımı attıklarını söyledi. Sadece Yargıtay'ı değil, Danıştay'ı, Anayasa Mahkemesi'ni de yeni binasına kavuşturduklarını anımsatan Erdoğan, bunlarla Türkiye'nin dünyaya bir mesaj verdiğini, bu bakımdan bu binaların çok önemli olduğunu vurguladı. Ankara'da 6 ayrı binaya bölünmüş olan Yargıtay'ı tek çatı altında toplayarak, halen önünde 516 bin civarında derdest dosya bulunan bu kurumun işleyişindeki vakit ve kalite kaybının önüne geçtiklerinin altını çizen Erdoğan, Yargıtay'ın yeni binasının Türkiye'ye, millete ve yargı camiasına hayırla olmasını diledi. Aynı şekilde binanın hemen önünde inşa edilen, bölgenin trafiğinin rahat ve konforlu şekilde akmasına katkı sağlayacağına inandığı Yargıtay Kavşağı'nın da Ankara'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, müteahhit firmanın çok kısa zamanda bunu bitirmesinin ayrı bir zenginlik kattığını ifade etti.

Buradaki alanın büyüdüğünü, yolun karşı tarafına bir ibadethanenin de yapılacağını belirten Erdoğan, "Ankara'ya bir de şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız proje çalışmalarını bitirmek üzere, inşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temeli de atılacak. " dedi. Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binasının, mevcudun 4 katı büyüklüğüyle Ankara'nın ihtiyacını uzun bir süre karşılayacağına işaret eden Erdoğan, böylece oldukça dağılmış olan adliyenin tüm birimlerini de aynı yerde buluşturacaklarını söyledi. Bu projenin de hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Elbette sadece büyük binalarla, gelişmiş fiziki imkanlarla, güçlü teknolojik altyapılarla adalet sağlanamaz. Bunlar sadece adaletin daha hızlı, daha sağlıklı tesisine katkıda bulunur. Adaletin tesisinin garantisi, yargının bağımsız ve tarafsız bir anlayışla ortaya koyacağı duruşu, temsili ve sonuçta vereceği adil kararlardır. Kiminin Hazreti Ömer'e, kiminin Hazreti Ali'ye izafe ettiği bir sözle özetleyecek olursak, 'Devletin dini adalettir. ' Eğer bir devlette adalet yoksa, onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz, orada sadece zulüm hüküm sürer. Evet, adalet devletin varlığının sebebidir. Ecdadımız, yüreğinin ve bileğinin gücüyle ele geçirdiği coğrafyaları, asırlar boyunca adaleti sayesinde huzurla, güvenle yönetmeyi başarabilmiştir. Bunun için Kanuni Sultan Süleyman Han 'Kılıcın yapamadığını adalet yapar' diyor. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras da işte bu anlayış olacaktır. "

"Bütün bu düzenlemeler milletimizin beklentisine uygun çok önemli değişiklikleri ifade ediyor"

Erdoğan, yine bu paketle, tutuklamanın istisnailiğini, tedbir olma özelliğini güçlendiren değişiklikler yaparak, sulh ceza hakiminin tutuklama kararına karşı yapılan itirazların, asliye ceza mahkemesi hakimi tarafından incelenmesi imkanını getirdiklerini söyledi. Adli kontrol tedbirini de süre sınırı ve gözden geçirme şartı ilave ederek yeniden düzenlediklerini aktaran Erdoğan, kişilere yönelik adli çağrı ve bildirimlerin teknolojik araçlar vasıtasıyla yapılması imkanını genişlettiklerini dile getirdi.

Yeni düzenlemeyle, sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelde, havalimanında yakalama gibi işlemlere son verdiklerini belirten Erdoğan, " İstanbul Havalimanı'nda kurulan adliyenin, bu konuda önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Yine son yargı paketiyle, vatandaşlarımızın idari makamlara yaptıkları başvurulara, idarenin cevap süresini 60 günden 30 güne indirirken, gerekçeli kararın da en geç 30 gün içinde yazılması hükmünü getirdik. Bütün bu düzenlemeler, adli süreçlerin ve idarenin işleyişi konusunda milletimizin beklentisine uygun çok önemli değişiklikleri ifade ediyor. " diye konuştu.

"Diğer partilerin de Anayasa metinlerini önümüzdeki aylarda açıklamalarını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bugüne kadar yaptıklarıyla yetinmediklerini, asıl bundan sonra yapılacaklara baktıklarını vurguladı.

"Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclis'in gündemine getirecekler. " bilgisini veren Erdoğan, şöyle konuştu: "Yeni Anayasa konusundaki süreci de yakından takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla birlikte kendi hazırlığımızı yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Gönlümüz arzu eder ki tüm siyasi partiler olarak, Anayasa hazırlığını birlikte gerçekleştirelim. Milletimizin kahir ekseriyeti tarafından benimsenecek, iç tutarlılığı olan, ülkemizin orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarını karşılayacak, makul bir metin ortaya çıkartacağımıza inanıyoruz. Diğer partilerin de Anayasa metinlerini önümüzdeki aylarda açıklamalarını bekliyoruz. Şayet hazırlanan bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin çıkarma imkanı ortaya çıkarsa Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır. Ancak geçmişteki tecrübelerimiz ve halihazırda sergilenen üslup bize bu konuda çok da ümit vermiyor. Her ne şekilde olursa olsun, önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Neticeten, ülkemizde demokrasinin, hukuk devletinin, yasamanın, yürütmenin, yargının daha iyi işlemesini sağlayacak tüm reformların takipçisiyiz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni adli yılın, yargı ve hukuk camiasının tüm tarafları için hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin dört bir yanında adaletin tecellisine hizmet eden hakimlere, savcılara, avukatlara, yargı çalışanlarına kolaylıklar dileyen Erdoğan, "Ayrıca bu muhteşem eserin yapımında emeği geçen, mimarından mühendisine ve özellikle de müteahhit firma Rönesans'a yine çok çok teşekkür ediyorum. 2 yıl 4 ay gibi bir zaman içerisinde burayı bitirmiş olmak gerçekten öyle her yiğidin karı değildi. Bunu başardılar ve milletimize, yargı camiamıza bunu hazır hale getirdiler. Bu bakımdan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. "

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