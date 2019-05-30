Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz olacaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz olacaktır"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla iftar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla iftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır."
Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz olacaktır
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:58 Kaynak: AA
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