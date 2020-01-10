Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile Türkiye'ye gerçekleştireceği çalışma ziyareti çerçevesinde İstanbul'da görüşecek.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan, ziyaret, AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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