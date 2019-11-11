Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidecek

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yarın ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidecek, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yarın ABD'ye gidecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump'ın daveti üzerine 12-13 Kasım'da ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek ve birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak. Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede, dayanışma, iş birliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak.

Temaslar kapsamında, ABD Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına hitapta bulunacak Erdoğan'ın, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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