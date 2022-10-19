Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

19.10.2022 17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev ile Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak, ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.

Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek - Son Dakika

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