Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı için yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı için yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Bakü'de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir" denildi.

ANKARA, -


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:27 Kaynak: DHA
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