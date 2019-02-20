Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur İttifakı'nın Resmen Kuruluşunun Birinci Yıl Dönümü. Aradan...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun birinci yıl dönümü. Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışlara baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı, doğru olduğunu bir kez daha gördük."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun birinci yıl dönümü. Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışlara baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı, doğru olduğunu bir kez daha gördük."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:20 Kaynak: AA
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