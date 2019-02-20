Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur İttifakı'nın Resmen Kuruluşunun Birinci Yıl Dönümü. Aradan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur İttifakı'nın Resmen Kuruluşunun Birinci Yıl Dönümü. Aradan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun birinci yıl dönümü. Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışlara baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı, doğru olduğunu bir kez daha gördük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun birinci yıl dönümü. Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışlara baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı, doğru olduğunu bir kez daha gördük."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:20 Kaynak: AA

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