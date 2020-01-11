Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Libya Başbakanı El Sarraç ile görüşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Libya Başbakanı El Sarraç ile görüşecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Libya Başbakanı El Sarraç ile görüşecek

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Libya Başbakanı El Sarraç ile görüşecek, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç ile görüşecek.

Libya Başbakanının İstanbul'a geleceği ve yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:04 Kaynak: DHA
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