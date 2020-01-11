Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Libya Başbakanı El Sarraç ile görüşecek - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Libya Başbakanı El Sarraç ile görüşecek
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç ile görüşecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:04 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, yarın Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç ile görüşecek.
Libya Başbakanının İstanbul'a geleceği ve yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi.
- İstanbul
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