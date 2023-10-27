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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum

Son Güncelleme: 27.10.2023 22:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yarın saat 15.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.

MİLLETİN HER BİR FERDİNİ DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorum." ifadesini kullandı.

GÖRSELDE MESCİD-İ AKSA TERCİHİ

Davetinde Türk ve Filistin bayrakları emojilerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu görseli paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara Büyük Filistin Mitingi daveti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum - Son Dakika
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