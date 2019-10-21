Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci...
34 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:43 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu tek tip sigara paketi uygulaması 5 Aralık'tan itibaren başlayacak Clinton'dan, Trump'a mektup göndermesi Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD'nin iş birliği önemli - Aşırı hız yapan araç Rusya Savunma Bakanlığı önündeki bariyerlere daldı