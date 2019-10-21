Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yarın Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci...

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:43 Kaynak: AA
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