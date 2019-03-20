Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Saat 16.00'da Kütahya'da
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kütahya'ya gelerek vatandaşlara hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kütahya'ya gelerek vatandaşlara hitap edecek.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Ziraat Mahallesi Yeni Kapalı Spor Alanı Bölgesi'nde miting düzenleyecek.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, mitinge tüm Kütahyalılar'ın devetli olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:49 Kaynak: İHA
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