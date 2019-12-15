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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın saat 16.00 gibi Şansölye Merkel ile bir telefon görüşmem olacak."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın saat 16.00 gibi Şansölye Merkel ile bir telefon görüşmem olacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın saat 16.00 gibi Şansölye Merkel ile bir telefon görüşmem olacak."
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