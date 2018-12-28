Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek.

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Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok

Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaret Teklifine Erdoğan'dan Cevap: Kapım Açık Ama Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?

Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla Birlikte İlçeleri de Açıklayacağız

45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı