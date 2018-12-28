Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Sabah Heyetim Moskova'ya Gidecek.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yarın sabah heyetim Moskova
'ya gidecek. Dışişleri Bakanın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:33 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok
Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaret Teklifine Erdoğan'dan Cevap: Kapım Açık Ama Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?
Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla Birlikte İlçeleri de Açıklayacağız
45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı