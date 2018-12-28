Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Sabah Heyetim Moskova'ya Gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Sabah Heyetim Moskova'ya Gidecek.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:33 Kaynak: AA

Sabah, Recep Tayyip Erdoğan, Moskova, Güncel
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