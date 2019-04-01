Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Sabahtan İtibaren Eksiklerimizi Tespit ve Telafi Etmenin...
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:50 Kaynak: AA
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