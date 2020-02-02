Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ukranya'ya gidiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ukranya'ya gidiyor

6 saat önce

Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8'inci toplantısı nedeniyle yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ukranya'ya gidiyor, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8'inci toplantısı nedeniyle yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meselelerin tüm yönleriyle ele alınacağı bildirildi. Açıklamada, "Görüşmelerde, Kırım Tatar soydaşlarımızın durumu hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine matuf yeni işbirliği imkanları değerlendirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'nin, konsey toplantısı marjında düzenlenecek Türkiye- Ukrayna İş Forumu'nu teşrifle iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:44 Kaynak: DHA
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