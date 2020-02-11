Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarınki grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarınki grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarınki grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırılar) Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarınki grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:12:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarınki grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]