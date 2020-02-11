Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırılar) Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek."