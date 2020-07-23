Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrasında alınan kararları imzaladı.

2020 yılı Yüksek Askeri Şura olağan toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general-amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kararlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmış, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiş, halen 226 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 247 olacaktır. 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz."

(Derya Yetim/İHA)