Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri, 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, emekliye sevk edilirken, yerine 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen YAŞ toplantısına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal katıldı.

KARARLARI SUNAN GÜRDAL TÜMGENERALLİĞE TERFİ ETTİ

Yaklaşık 2 saat süren YAŞ toplantısının ardından alınan kararlar, Hava Personel Tuğgeneral Orhan Gürdal tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladığı sırada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu. YAŞ kararlarını Erdoğan'ın onayına sunan Tuğgeneral Orhan Gürdal da tümgeneralliğe terfi ettirildi.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI DEĞİŞTİ

YAŞ kararlarının onaylanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın emekliye sevk edildiğini, yerine 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in getirildiğini belirtti. Sözcü Kalın, bir generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021'den, 29 general ve amiralin kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021'den geçerli olmak üzere emekliye sevk edildiğini belirtti. Kalın, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

'GENERAL-AMİRAL SAYISI 266 OLACAK'

Sözcü Kalın, 240 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacağını kaydederek, "30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral Kadir Yıldız koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Rafet Dalkıran korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılıç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Orhan Gürdal tümgeneralliğe terfi ettirmişlerdir" dedi.

Kalın, bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin millet, devlet, TSK ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

'SARIKLI AMİRAL' EMEKLİ EDİLDİ

YAŞ kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Şeref Öngay, tuğgeneraller Ali Ekiyor, Barbaros Kasar, Özgür Nuhut, Ersin Kaya, Taner Sağıroğlu, Özdemir Şan, Ahmet Yüzbaşıoğulları emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiral Tayyar Ertem ile Tuğamiraller Gürsel Çaypınar, Önder Gürbüz, Yalçın Özkütük, Mehmet Cem Okyay, Taner Gün, Mehmet Sarı da emekliye sevk edildi.

Emekliye sevk edilen Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın, tarikat evinde sarıkla görüntü vermesi tepki çekmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Bülent Tatkan, Refik Ölmez, Murat Pekşen, Ersin Göse, Coşkun Uçarcılar da emekli edildi.

FOTOĞRAFLAR Buğra OLAÇ/ ANKARA, (DHA)