Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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