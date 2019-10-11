Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir."
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