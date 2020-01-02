Cumhurbaşkanı erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:51 Kaynak: DHA
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