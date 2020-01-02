Cumhurbaşkanı erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:41 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi
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