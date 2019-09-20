Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanabilir şehirler, marka şehirler mutlaka kuracağız. 'Bu dikey olursa...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanabilir şehirler, marka şehirler mutlaka kuracağız. 'Bu dikey olursa kurulur.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanabilir şehirler, marka şehirler mutlaka kuracağız. 'Bu dikey olursa kurulur.' diye bir mantık yok. Yatay mimarinin oluşuyla da bunu inşa etmemiz mümkün."
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