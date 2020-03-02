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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşananlardan ibret almayanların gözlem noktalarımıza saldırı tehdidi,...
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşananlardan ibret almayanların gözlem noktalarımıza saldırı tehdidi, akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşananlardan ibret almayanların gözlem noktalarımıza saldırı tehdidi, akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor."
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