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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefon görüşmesi yaptı, taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefon görüşmesi yaptı, taziyelerini iletti.
Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.
(Derya Yetim/İHA)
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