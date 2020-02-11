Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu: (1) - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu: (1)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'de Türk askerine yönelik saldırısıyla ilgili, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'de Türk askerine yönelik saldırısıyla ilgili, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreninde konuştu.

Konuşmasının başında, dün İdlib'de Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Rabbim şehitlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili Habibi'ne komşu eylesin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletin her bir ferdine de sabır dileğinde bulundu.

Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atılacak adımları paylaşacaklarını dile getiren Erdoğan, dün yapılan üst düzey toplantıyı hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Ciddi manada orada, özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular ama yetmez, daha devam edecek. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler ve bu adımları da yarın kamuoyu ile paylaşacağım."

(Sürecek)

Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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