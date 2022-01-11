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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu: (3)

11.01.2022 22:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, konuşmasının ardından, ebru sanatı alanında Tevfik Alparslan Babaoğlu, tezhip sanatı alanında Fatma Çiçek Derman, karagöz sanatı alanında Alpay Ekler, hat sanatı alanında Ayten Tiryaki, geleneksel ahşap oyuncak yapım geleneğinde Ali Akbey, kazaziye ustalığında Hasan Tabakoğlu, tahta kaşık yapım ustalığında Mustafa Sami Onay, metal el işçiliği geleneğinde Hasan Tuluk, geleneksel ahşap oyma sanatında Hüsamettin Yivlik, ehram dokuma ustalığında Sevim Ataner, semer yapım ustalığında İbrahim Atıcı, karatabak dericilik ustalığında İsmail Araç, geleneksel lüle taşı ustalığında Mehmet Başsav, yemeni yapım ustalığında Mehmet Orhan Çakıroğlu, ıslık dili geleneğinde Mustafa Civelek, yorgan yapım ustalığında Nahya Güzelyurt, çömlek ustalığında Salim Yaşar ve ağaç baston yapım ustalığında Tansel Işık'a ödüllerini verdi.

Erdoğan, mevlit geleneğinde ödüle layık görülen ancak sağlık sebeplerinden dolayı törene katılamayan Hafız Mevlithan Amir Ateş'in ödülünü yeğeni Kemalettin Metin'e takdim etti.

Yakın zamanda vefat eden, masal anlatma geleneğinde ödül alan Fatma Önkol'un adına ödülü kızı Ayşe Önkol Narşap, Erdoğan'ın elinden aldı.

Narşap, annesini yakın bir zamanda ebediyete uğurladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Sizin bildiğiniz adıyla 'geleneğin masal anlatıcısı', 'masal annesi', bizim ise canımız, annemiz, Fatma Önkol adına ve annemin masallarını kitap haline getiren, çalışmasını yapan sevgili ağabeyim Abdulkadir Önkol ve tüm aile bireyleri adına alıyor ve annemle her zaman olduğu gibi bir kez daha gurur duyuyorum ve onu çok seviyorum. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun diyorum."

Ödülünü almak için sahneye çıkan kazaziye ustası Hasan Tabakoğlu, Erdoğan'a hazırladığı kazaziye tespih hediye ederek "Saçımızın teli inceliğindeki bu tespihi sadece dikiş iğnesiyle, muhtelif tığların üzerinde ördüm, zat-ı alinize getirdim." dedi. Erdoğan da "Hemşehrim diyor ki, 'Elinizi öpmek istiyorum.' Öptürmem... Ama 'Bir 99'luk tespih getirdim, onu kabul eder misiniz?' diyor. Gökten ne yağar ki yer kabul etmez." cevabını verdi.

Metal el işçiliği geleneğinde ödül alan Hasan Tuluk, Erdoğan'a teşekkür ederek, ailesiyle birlikte törende bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ayrıca Tuluk'un Erzurum'da ilkokul üçüncü sınıfa giden torunu, Erdoğan'ın annesine olan sevgisinden etkilenerek yaptığı resmi kendisine hediye ederek elini öptü.

Kendisi de küçük kızın elini öpen ve çerçevelenmiş resmi kabul ederek bir süre inceleyen Erdoğan, daha sonra kıza oyuncak bebek hediye etti.

Erdoğan, geleneksel ahşap oyma sanatında ödülünü almak için sahneye çıkan Hüsamettin Yivlik ile bir süre sohbet ettikten sonra eline Yivlik'ten aldığı sigara paketini göstererek şunları söyledi:

"Bu hediye nasıl? Bu da sigara ve kendilerinden rica ettim, dedim 'Bu akşam sigarayı bırak.' 'Herkes bana dua etsin, ben de sigarayı bırakayım' dedi. Benim de biliyorsunuz maharetim 'bırakıyorum' veya 'bırakacağım' yok, 'bıraktım' diyeceksin o anda bırakacaksın. Sözü aldık, paketi de aldık ve Cumhurbaşkanlığı'ndaki yere inşallah onu da hatıra olarak koyacağız."

Geleneksel lüle taşı ustalığında ödül alan Mehmet Başsav, sahneye eşi Günseli Başsav ile çıktı.

Başsav, yaptığı konuşmada "Lüle taşı yontu sanatıdır. Senelerce ben dış ülkelerin yontularıyla uğraştım. Bizim bir kültürümüz yok mu diye araştırdım. En sonunda Anıtkabir'de Atatürk'ün paşalarının heykellerini yapmaya başladım. Kadın kahramanların heykellerini, Osmanlı padişahlarının heykellerini yapmaya başladım. 230 parça heykel yaptım. Bunu müze haline getirip Türk halkıyla buluşturmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sanatını icra ederken en büyük yardımcısının eşi olduğunu söyleyen Başsav'a "Sen artık işi yengeme mi bıraktın?" diye sordu. Başsav da "Senelerdir uğraşıyor." yanıtını verdi.

Başsav çifti, daha sonra Erdoğan'a üzerine "Ahi Evran Yılı anısına... Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama, yanlış ölçme, eksik tartma, kendin muhtaçsan bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Sanat ve sanatçıya vermiş olduğu destek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." yazılı lüle taşı çalışmasını hediye etti.

Günseli Başsav da 50 yıldır eşinin çalışmalarına katkı sunduğunu belirterek, 10 yıl öncesine kadar bu katkısının çay, kahve yapmaktan ibaret olduğunu ancak son yıllarda eşinin yaptığı eserlerin replikasını aldığını söyledi.

Islık dili geleneğinde ödüle layık görülen Mustafa Civelek, sahneye eşiyle birlikte çıktı. Civelek çifti, törene katılan misafirleri ıslık dilinde selamlayarak, Erdoğan'a Giresun'dan getirdikleri hediyeyi takdim etti.

Erdoğan, Civelek çiftinin sahneye çıkan yakınının kendisini Giresun'un Çanakçı ilçesine davet etmesi üzerine "Şimdi diyor ki 29'unda Giresun'a geliyorsun, eğer Çanakçı'ya gelmezsen o zaman Binali Yıldırım Bey'i gönder. Planı yapıyoruz, ya ben ya sen..." dedi.

Bunun üzerine Civelek çiftinin yakını, ıslık geleneğinde Erdoğan'a teşekkür etti.

Tören öncesi Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve çok sayıda davetli katıldı.

(Bitti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni nde konuştu: (3)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu: (3) - Son Dakika
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