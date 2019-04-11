Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasemin Adar'ı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasemin Adar'ı Tebrik Etti

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasemin Adar'ı Tebrik Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar'ı kutladı. 

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avusturyalı Martina Kuenz'i 6-1 yenen Yasemin Adar, 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu başarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçiyi tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Adar'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:14 Kaynak: DHA
Avrupa, Recep Tayyip Erdoğan, Spor
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