Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasemin Adar'ı Tebrik Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:14 Kaynak: DHA
, Büyükler Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar'ı kutladı. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avusturyalı Martina Kuenz'i 6-1 yenen Yasemin Adar, 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu başarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan
, milli güreşçiyi tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Adar'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
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