Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşlıların Tek Başına Hayatlarını Sürdürdüğü, Çocukların da Tek Başlarına...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdüğü, çocukların da tek başlarına büyüdüğü bir dünya, bizim dünyamız değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdüğü, çocukların da tek başlarına büyüdüğü bir dünya, bizim dünyamız değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA
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