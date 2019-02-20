Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşlıların Tek Başına Hayatlarını Sürdürdüğü, Çocukların da Tek Başlarına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşlıların Tek Başına Hayatlarını Sürdürdüğü, Çocukların da Tek Başlarına...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdüğü, çocukların da tek başlarına büyüdüğü bir dünya, bizim dünyamız değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdüğü, çocukların da tek başlarına büyüdüğü bir dünya, bizim dünyamız değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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