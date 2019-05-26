CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA'DA KONUŞTU (1)
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Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yassıada'da yaptığı konuşmada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak 14 Aralık 2015 de adını koyduğumuz bu adanın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:47 Kaynak: DHA
Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yassıada'da yaptığı konuşmada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak 14 Aralık 2015 de adını koyduğumuz bu adanın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur. Sivriada'yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum. Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır." dedi.
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