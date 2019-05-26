Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da soruları yanıtladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti.Gazeteciler, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle gerçekleştirdiği söyleşinin ardından Erdoğan, soruları yanıtladı.Erdoğan, objelerle beraber kütüphane konusunda çalışılabileceğini, uygun bir bölüme proje içinde kütüphane konulabileceğini anlattı. Erdoğan, kütüphanenin Demokrasi ve Özgürlükler Adasının tarihini bugüne taşıyacak şekilde güçlü bir kaynak, arşiv oluşturacak şekilde yapılabileceğini belirterek, " Ankara 'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 5 milyon ciltlik kütüphaneyi şu an bitirmek üzereyiz. Bir de İstanbul 'da Rami Kışlası'nı Ankara'dan daha güçlü bir kütüphane haline getiriyoruz. Bu 6 milyon ciltlik bir kütüphane olacak. Ama dijital ortamda bu kitaplar sergilenecek. İnşallah bu adımları atmanın yanında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na da kendisini tanımlayan bir kütüphaneyi kazandırmış oluruz" dedi.

"DEVLET TİCARETLE UĞRAŞMAZ"

Erdoğan, işletmesiyle ilgili bir netlik olup olmadığı, İstanbul'dan her gün ziyaretçi gelip gelemeyeceği, otellerin her zaman açık olup olmayacağına şeklindeki bir soru üzerine ise, işletmeyle ilgili oluşum tamamlandığını söyledi.

Erdoğan, işletmeyi TOBB'un yapacağını belirterek, "Devlet ticaretle uğraşmaz. Belli toplantılarda bu oteller kullanılırsa burası yürümez, iflas eder. Denizin aşırı tehdidi olduğu zamanlarda belki gidiş gelişlerde sıkıntılar yaşanabilir. İnşallah gidiş geliş noktasında daha iskeleler bitmedi. Deniz otobüsü, İDO gibi deniz araçlarıyla inşallah gidiş gelişler olacak. Aslında adaya karadaki yaklaşımlar Ataköy'den 16 kilometre, Kadıköy'den 13 kilometre, Suadiye'den 14 kilometre, Heybeli 5.5 kilometre, Büyükada yaklaşık 10 kilometre, Pendik 14 kilometre civarında. Araç noktasında İDO'nun, şehir hatları, deniz otobüsleri sürekli servis yapabilecekler. Belki o konuda kendi servisleri olacak" şeklinde konuştu.

"ARTIK BU ÜLKEDE DARBELER DEVRİ KAPANMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizde siyasi hayatınız boyunca birçok badire atlattınız. Merak ettiğim bu adayı dolanırken neler hissettiniz? Türkiye'de darbeler dönemi artık kapanmıştır, diyebilir miyiz?" şeklindeki soru ise şöyle yanıt verdi:

"Şu anda bu işareti onun için vermek istedik. Artık bu ülkede darbeler devri kapanmıştır. Burada aslında bunu yapmakla, 'Bakın sizin darbe yaptığınız yeri biz güllük gülistanlık hale getirdik. Siz darbeciydiniz, biz burayı pırıl pırıl hale getirdik. Bu bir farkın aynı zamanda ortaya konmasıdır. Demokrasi Feneri olarak adını koymamızın hepsi bir anlam ifade ediyor. Temennimiz bu ülke artık konuşmaktan öte bu tür şeyleri bir daha insanlar yaşamaz. Bunların hala heveslileri var mıdır? Vardır. İçeriden veya dışarıdan. Dünyanın değişik her tarafında bu tür hevesler ne yazık ki bitmiyor. Güçlendikçe kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır. Hala birileri Türkiye içinde bakıyorsun ekonomi, bir şeyler hala konuşuyorlar. Hala bir şeyler yapmanın gayreti içerisindeler. Ama bunlara inşallah bu fırsatı vermeyeceğiz. 23 Haziran'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimi var. İlgili ilgisiz, bakın kimler bu işle ilgileniyor. Türkiye seçime giderken hala burayı nasıl karıştıracaklar, bunun hesabı içerisindeler. Kendilerine göre, belediye seçimine giderken merkezi yönetimin ekonomik noktadaki performansını belediyeden almak gibi bir gayretleri var. Belediye başkanının böyle bir görevi yok, o merkezi yönetimin görevi. Size ne. İşi bu tarafa doğru kanalize etmenin gayreti içerisindeler."

"40 BİN AĞACI DİKEREK BURANIN NE HALE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Helikopterden geçerken inceledim dediniz? Beğenmediğiniz nokta oldu mu?" sorusu üzerine de, eksikliklerin bulunduğunu, bunlar bittiğinde beğenilen, beğenilmeyenlerin ortaya çıkacağını söyledi.

Erdoğan, gezip gördükçe de çok mutlu olduğunu belirterek, dünyadan gelenlerin hayran kalacağı bir proje olduğuna inandığını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eksik dediniz neler eksik? Artık yaslı ada demeyecek miyiz?" Sorusu üzerine Erdoğan, adanın Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak dünyada nam salacağını ifade ederek, "Projede olması gereken eksikler bulunuyor, projenin daha bitmedi. Projede vaat edilen neyse onların bitmiş olması lazım. Peyzaj çalışmalarında dev saksılar içerisinde ağaçları falan gördünüz, hangi ağaçlar yaşayabilir, hangileri yaşayamaz. Öyle laflar ettiler ki; 'Ağaçlar kesildi, ağaçlar söküldü, şu, bu oldu' falan. Şu andaki hedef buraya 40 bin ağaç dikmek. 40 bin ağacı dikerek buranın ne hale geleceğini düşünün. Buradaki inşaat bu ağaçlar arasında kapatılmış olacak. Çok daha güzel bir hale gelmiş olacak. Ben Ladini çok severim. Hanımefendi, Başkanım burada Ladin olmuyor, dedi. Daha çok geniş yapraklı, çam vesaire var. İnşallah güzel bir eseri bize kazandıracaklar. Şu anda iyi gidiyor. Yılsonu itibariyle burayı dört dörtlük bitmiş olarak görmüş olacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi Feneri'nin içine bir asansör koyulmasının söylediğini, engellilerin de rahat bir şekilde gezebileceğini söyledi.

"TOBB O İŞİ ZATEN ÇÖZECEKTİR"

Erdoğan, bir gazetecinin adaya erişim konusunda ve yeme içme yerleri konusundaki sorusu üzerine, "Bizim için burada tamamen bitmiş, tükenmiş, harabe ve tarihi itibariyle bizim için kara bir tablonun olduğu bir ada vardı. Şimdi biz bu adayı bu hale hamdolsun getirmesi için TOBB'a dedik ki bu iş size yakışır. Dolayısıyla bu adayı şöyle ele alalım ve proje için Çiğdem Hanımlar, vesaire çalışmayı yaptılar, bunun üzerine bir çalışma yapalım ve bu projeyi hayata geçirerek hem özellikle kendi tarihimizdeki bu kara lekeyi silme mücadelesi verelim, - bakın sildik demiyorum- hem de uluslararası toplantıları, ulusal toplantıları burada yapalım bu toplantılarla da bu adanın mahiyetini gelenlere gidenlere anlatalım. Şimdi işin restorandı, diğer bölümleriydi, içinde olan insanlar olarak inanıyorum ki TOBB o işi zaten çözecektir" dedi.

ADANIN LOGOSUNU TANITTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosunu da katılımcılara tanıttı. Erdoğan, logonun yatay görüntüsünde merhum Başbakan Adnan Menderes'in siluetinin görüldüğünü belirtti.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerle adada iki ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.



- İstanbul