Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na Dönüştürüldüğünü Belirterek,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü belirterek, "Şöyle 3-5 ay sonra açıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü belirterek, "Şöyle 3-5 ay sonra açıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:38 Kaynak: AA
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