Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na Dönüştürüldüğünü Belirterek,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na Dönüştürüldüğünü Belirterek,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü belirterek, "Şöyle 3-5 ay sonra açıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na Dönüştürüldüğünü Belirterek,..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü belirterek, "Şöyle 3-5 ay sonra açıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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