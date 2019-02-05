Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatay Şehirleşme ile Örnek Yerleşim Alanları Kurulacak"
1 saat önce
- Salondan ve partililerden görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:04 Kaynak: AA
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