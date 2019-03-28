Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, Üretime, Büyümeye, İstihdama Destek Verecek Bir Ekonomik Yapının...
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:27 Kaynak: AA
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