Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, Üretime, Büyümeye, İstihdama Destek Verecek Bir Ekonomik Yapının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, Üretime, Büyümeye, İstihdama Destek Verecek Bir Ekonomik Yapının...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Politika
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