Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, Üretime, Büyümeye, İstihdama Destek Verecek Bir Ekonomik Yapının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız."

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