Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen...
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen... - Son Dakika Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin."

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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