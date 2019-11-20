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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin."
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