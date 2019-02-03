Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarımızla Yolumuza Devam Ediyoruz, Yatırımlarda Durmak Diye Bir Şey...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarımızla Yolumuza Devam Ediyoruz, Yatırımlarda Durmak Diye Bir Şey...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarımızla yolumuza devam ediyoruz, yatırımlarda durmak diye bir şey yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarımızla yolumuza devam ediyoruz, yatırımlarda durmak diye bir şey yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:55 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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