Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarımızla Yolumuza Devam Ediyoruz, Yatırımlarda Durmak Diye Bir Şey...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarımızla yolumuza devam ediyoruz, yatırımlarda durmak diye bir şey yok."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:55 Kaynak: AA
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