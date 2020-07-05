Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarla salgına teslim olmadığımızı gösterdik" - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarla salgına teslim olmadığımızı gösterdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarla salgına teslim olmadığımızı gösterdik" "Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlı hale getirmektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarla salgına teslim olmadığımızı gösterdik"
"Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlı hale getirmektir"
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5.07.2020 22:38:02. #1.13#
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