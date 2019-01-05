Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatıyorlar Kalkıyorlar, Yaşam Tarzı. Bizim Böyle Bir Derdimiz Yok. Biz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatıyorlar Kalkıyorlar, Yaşam Tarzı. Bizim Böyle Bir Derdimiz Yok. Biz...

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık. Ama siz, CHP zihniyeti olarak musallat oldunuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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