Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatıyorlar Kalkıyorlar, Yaşam Tarzı. Bizim Böyle Bir Derdimiz Yok. Biz...
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık. Ama siz, CHP
zihniyeti olarak musallat oldunuz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:01 Kaynak: AA
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