Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız"

14.10.2020 12:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız" "Fatih Sondaj Gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız"

"Fatih Sondaj Gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih Sondaj Gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız"

-"Sayın Devlet Bahçeliye şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi yeni reformlarla, yeni hizmetlerle, yeni ufuklarla buluşturmayı sürdüreceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih Sondaj Gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" dedi.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 7 ay sonra yapılan ilk grup toplantısına milletvekilleri ve gazeteciler dışında seyirci alınmadı. Salonda milletvekillerinin masalarına kolonya bırakılırken, maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek yapılan grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te önceki dönem yapılan çalışmalara dikkat çekerek, yeni dönemde milletvekillerinden Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına aktif katılımlarını beklediğini söyledi.

"Meclis'in yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz"

Yeni yasama döneminde Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde çalışacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarda da Meclisimizin güçlü desteğine ihtiyacımız var. Yeni yasama yılının dolu dolu geçeceği şimdiden anlaşılıyor. Milletimizin beklentilerine cevap verecek düzenlemeleri titiz bir çalışmanın ardından hayata geçirmekte kararlıyız. Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde ortaya koyacağımız güçlü dayanışma ve gerektiğinde sağlayacağımız çok daha geniş uzlaşmalarla Meclis'in yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz. Bu vesile ile bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede desteğini yanımızda bulduğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'ye ve özellikle Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeliye şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi yeni reformlarla, yeni hizmetlerle, yeni ufuklarla buluşturmayı sürdüreceğiz. Yeni yasama yılındaki çalışmalarda tüm milletvekillerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız"

Sondaj ve sismik araştırma gemilerinin Akdeniz ve Karadeniz'de yaptıkları çalışmaları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını gözetmeyen hiçbir planının hayata geçme şansının olmadığını ortaya koyduğumuz sağlam duruş ile herkese gösterdik. Bölgede sondaj yapan Yavuz gemimiz bir süredir yürüttüğü çalışmayı bitirip bakım için limana yanaştı. Bakımını müteakip yeni sondajlar için Akdeniz'e açılacak bu gemimizin güvenliğini donanmamız sağlıyor. Aynı şekilde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden Akdeniz'deki görevine döndü. Barbaros Hayrettin Paşa Gemimiz ise Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmalarına zaten devam ediyor. AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimine hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının ardından Karadeniz'de görevi için yola çıkacak. Önce İstanbul'a, ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanunu gemimizin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih Sondaj Gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğdu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih Sondaj Gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" şeklinde konuştu.

"Her alanda ümit verici gelişmelerle karşı karşıyayız"

Ekonomideki tek güzel haberin sondaj çalışmalarından gelmediğini, sanayi üretiminden ihracata kadar her alanda ardı ardına salgın döneminin sıkıntılarının aşıldığına işaret eden verilerin açıklandığını belirten Erdoğan, "Eylül ayı ihracatımız 16 milyar doların üzerine çıkarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Dün de sanayi üretimi artışında dünyada Singapur'un ardından ikinci sırada yer aldığımız Ağustos ayı rakamları ilan edildi. Otomobil üretiminden konut satışına, kurulan şirket sayısına kapasite kullanım oranlarına kadar her alanda ümit verici gelişmelerle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız' - Son Dakika


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