CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZAR RASİM ÖZDENÖREN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZAR RASİM ÖZDENÖREN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

24.07.2022 18:42
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZAR RASİM ÖZDENÖREN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 82 yaşında hayatını kaybeden yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören'in cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yedi Güzel Adam"ın son temsilcisi Rasim Özdenören'in cenaze törenine katıldı.

Yazar Özdenören için ikindi vakti Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, Rasim Özdenören'in "Yedi Güzel Adam"ın sonuncusu olduğunu hatırlattı.

Özdenören'i hep birlikte Hakk'a uğurladıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim bizleri sevgili habibinin 'liva-ül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında haşrü cem eylesin. Tüm ailesi, tüm onun izleyenleri, okurları, hep birlikte tezkiyemizi yaptığımız gibi inşallah Rasim Ağabeyimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak, bizler için çok daha farklı olacak, bizlere ayrı bir güç katacaktır, buna inanıyoruz. Çok çok farklı bir insan, adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan. Böyle bir ağabeyimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte Hakk'a uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Özdenören'in tabutuna omuz verdi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Rasim Özdenören, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZAR RASİM ÖZDENÖREN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

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