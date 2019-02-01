Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıcı'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıcı'yı Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı ve Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıcı'yı Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı ve Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt'u kabul etti.

Serkan Yazıcı, yerel seçim çalışmaları kapsamında projelerini anlatmak için Ankara"da önemli ziyaretlerde bulundu.

Yazıcı ve Türkiye'ye gelen FIA Başkanı Jean Todt'u kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yazıcı, Cumhurbaşkanı kabulünün ardından, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İl Bank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile de istişarelerde bulundu.

Ziyaretleri ile ilgili yazılı açıklama yapan Yazıcı, seçim bölgesinde güzel işlere imza atmak için kolları sıvadıklarını, projeleriyle ilgili girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Serkan Yazıcı, açıklamasında şunları kaydetti:

"FIA Dünya Motor Sporları Konsey Üyesi olarak, FIA Başkanı Jean Todt'la birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi kabul etti. Ülkemiz ve Marmarisimiz için önemli konuları istişare ettik. Her zaman sahada ve aktif olarak çalışacak bir başkan olacağım."

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de motor sporları ve yol güvenliği farkındalığına ilişkin görüştüklerini de değinen Yazıcı, Marmaris'teki yatırımlar hakkında görüş alıverişinde bulunduklarını da kaydetti.

- "Su ulaşmayan köy kalmayacak"

İl Bank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile de görüştüğünü ifade eden Yazıcı, Marmaris'in arıtma, içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmeye yönelik projeleri hakkında konuştuklarını vurguladı.

Yazıcı açıklamasında, "Köylerimize suyu ulaştıracağız. Bu konuda destek alacağıma inancım tam. 5 yıl içinde altyapı sorunlarını çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Serkan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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