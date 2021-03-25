Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıcıoğlu'nu andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıcıoğlu'nu andı
25.03.2021 16:38
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 12'nci yıldönümünde andı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 12'nci yıldönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan, Yazıcıoğlu'nun, üzerinde 'Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur; ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır' yazan fotoğrafını da paylaştı.
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