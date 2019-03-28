Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yazla Birlikte Kesinlikle İşsizlikteki Durum Olumlu Yönde Değişecektir.
23 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum olumlu yönde değişecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yazla
birlikte kesinlikle işsizlikteki durum olumlu yönde değişecektir. Ben inanıyorum tek haneliye de kesinlikle inecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA
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