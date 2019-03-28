Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yazla Birlikte Kesinlikle İşsizlikteki Durum Olumlu İstikamette...
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- Atakule'de Gençlerle Buluşma etkinliği Ankara kent merkezi havadan görüntüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerle buluşmasında soruları cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:57 Kaynak: AA
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