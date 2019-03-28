Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yazla Birlikte Kesinlikle İşsizlikteki Durum Olumlu İstikamette...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yazla Birlikte Kesinlikle İşsizlikteki Durum Olumlu İstikamette...

50 dakika önce

- Atakule'de Gençlerle Buluşma etkinliği Ankara kent merkezi havadan görüntüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerle buluşmasında soruları cevapladı.

- Atakule'de Gençlerle Buluşma etkinliği
Ankara kent merkezi havadan görüntüsü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerle buluşmasında soruları cevapladı. (19)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum olumlu yönde değişecektir. Ben inanıyorum tek haneliye de kesinlikle inecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:57 Kaynak: AA

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