Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedi düvel üzerimize saldırıyor.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yedi düvel üzerimize saldırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedi düvel üzerimize saldırıyor.

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedi düvel üzerimize saldırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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