Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedi düvel üzerimize saldırıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedi düvel üzerimize saldırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz."
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