Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeğeni Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikahında şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeğeni Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikahında şahitlik yaptı.

Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman'la birlikte çiftin nikah şahidi oldu.

Nikahın ardından çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin katıldığı törende, Erdoğan ve Özsoy aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı
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