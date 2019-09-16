Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yemen'e ilk bombaları kimler attı?"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yemen'e ilk bombaları kimler attı?"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yemen'in bir an önce yeniden inşa ve ihyası için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Yemen kendi ayakları üzerine kalkabilecek bir altyapıya sahip değil."

Erdoğan: "Yemen'e ilk bombaları kimler attı? Bu sorunun cevabı bulunursa gelinen noktanın bir tahrik olduğu kanaatine de varırız diye düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yemen'e ilk bombaları kimler attı?

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:39 Kaynak: AA
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