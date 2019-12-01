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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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