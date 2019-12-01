Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:28 Kaynak: AA
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