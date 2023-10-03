Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı: Kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı'nda konuştu. Yeni anayasa konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, isim vermeden muhalefete "Kulak tıkamayın" çağrısında bulundu.

"KIRMIZI ÇİZGİLER DIŞINDAKİ HER ŞEYİ GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Erdoğan açıklamasında "Pazar günü ikinci yasama yılına başlayan Meclis'te yeni anayasaya dair beklentilerimizi ortaya koyduk. Uzun yıllar sonra ilk kez Meclis'te oluşan olumlu atmosferi kıymetli bulduğumuzu belirtmek isterim. Yeni anayasa konusunda talepleri dinlemeye hazır olduğumuzu açıkladık. Kırmızı çizgiler dışındaki her şeyi görüşebiliriz. Sivil anayasaya kimsenin kulak tıkama lüksü yok. Mümkün olan en geniş ne kapsayıcı mutabakatla anayasa sürecini neticeye erdireceğimize inanıyorum. Her ne olursa olun devlet otoritesinin sorgulanmasına müsaade edemeyiz. Cezasızlık duygusunun toplumda yer etmesine müsaade edemeyiz. Milletin huzuruna kastedenler yargı önünde hesap vermeli. Vicdanı yaralayan kararların önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bugün resmi açılışını yaptığımız eğitim tesisinin inşaatına geçen yıl eylül ayında başladık. 10 ay gibi kısa bir sürede eğitim tesisimizi tamamladık. Tesisin kurumumuza hayırlı olmasını diliyor, sayın Danıştay Başkanımız ile kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merdiven altı denilecek yerlerde adalet dağıtımının yapı günlerin geride kalması için çok ciddi çaba harcadık. Merdiven altı denilebilecek yerlerde adalet dağıtılmaya çalışıldığı o kötü manzaraları unutturmak için ciddi çaba harcadık.

Türkiye Yüzyılı'nın adaletin yüzyılı yapmak da kararlıyız. İster adli ister idari olsun adliyenin kapısını adaletin de kapısı haline getirinceye kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız.

AİHM'E FETÖ KARARINA TEPKİ

Eli kanlı canilere gösterilen müsamahayı anlayamıyoruz. Delile rağmen adım atılmamasını izah edemiyoruz. Klasörler dolusu delile rağmen terör elebaşlarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz.

ANKARA'DAKİ BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ

Polisimizin süratli müdahalesi sayesinde teröristler emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bir sivil vatandaşımızı katlettiği ortaya çıktı. Her açıdan vahşi ve saldırgan bir örgütle karşı karşıyayız. Şayet bu caniler etkisiz hale getirilmeseydi ve bir şekilde yurt dışına kaçmış olsalardı siyasi sığınmacı olarak baş tacı edilecekti ve korunacaktı. Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak, eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı gerçekten anlayamıyoruz. Oysa biz acımızı paylaşan dostlarımızdan daha somut adımlar bekliyoruz."